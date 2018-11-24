30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

مفاجأة سعيدة تعد لها وزارة الآثار خلال الفترة القادمة لكل زوار الآثار في الأقصر وتحديدا معابد الكرنك، حيث جاري حاليا ترميم"الإيبيت" أحد المعابد التي كان مغلقا أمام الزيارة،وبعد انتهاء ترميمه سيتم فتحها للزيارة أمام الجمهور والسائحين.



ورصدت كاميرا موقع صدي البلد أثناء جولتها في معابد الكرنك ترميم"الإيبيت"، والذي كان أغلب من يقومون بذلك مجموعة فتيات،لم تهبن الصعود علي السقالات حتى إرتفاعات كبيرة، وذلك للمشاركة في أعمال التطوير والترميم استعدادا لافتتاح المعبد للزيارة لأول مرة.



وتضمنت الأعمال ترميم وتنظيف الحوائط وتثبيت الألوان وإزالة السناج وعمل أرضيات جديدة لتمهيد طريق الزيارة وإعادة تركيب بعض البلوكات الحجرية التي تساقطت عبر الزمان،حيث يقع معبد الإيبيت على المحور الجنوبي من معبد أمون - رع بالكرنك ، وإلى الغرب من معبد خنسو.



من جانبها قالت زينب محسن أخصائية ترميم والمشرف على أعمال الترميم أنهن كفتيات يعملن في الترميم لا يهبن الصعود للسقالات وقد اعتدن على ذلك، مشيرة إلي أن أبرز الترميمات في المعبد هي السناج ودم الوطاويط وفضلات الطيور، وانتهاء العمل في مارس او ابريل المقبل،ويتبقي حاليا جدران الصالة الأولى والمقصورة الاخيرة في مواجهة البوابة.



تاريخ هذا المعبد كشفه لنا د.مصطفى الصغير مدير معبد الكرنك بالأقصر، والذي قال انه طبقًا للمعتقدات الطبية المرتبطة بالمعبودة إيبيت،فإن هذا المكان المقام به المعبد هو المكان الذي استراحت به المعبودة إيبت قبل أن تُعطى الحياة والولادة لأبنها أوزوريس.



وأضاف:أما عن المعبودة الايبيت فهي أُنثى فرس النهر الحميدة والتي تعد بمثابة المعبودة المُغذية والواقية،حيث ذُكر بنصوص الأهرام أن الملك رضع من ثدييها لدرجة أنه " لم يعطش ولم يجوع إلى الأبد" ، وأُطلق عليها بتلك البرديات التى تعود إلى عصور متأخرة بأنها "سيدة الحماية السحرية.