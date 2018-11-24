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محافظات

ضبط 3275 عبوة دواء بيطري مخالف بالشرقية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:26 ص
الدكتور أشرف توفيق
الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم ضبط 3275 عبوة لـ 49 صنف دواء بيطري مخالف بمركز أولاد صقر، وذلك في إطار التفتيش المكثف على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه تم شن حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز أولاد صقر لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية وضـبط 3275 عبوة لـ 49 صنف دواء بيطري مخالفة (منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر – محظور تداولها بيطريا).

واضاف "توفيق" أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة فيما تتواصل جهود مديرية الكل البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين وزيادة الثروة الحيوانية.
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