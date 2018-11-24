لاعب كرة شاطئية يفجر أزمة بين اتحاد الكرة وبني سويف.. مستند

قررت لجنة المسابقات بدوري الدرجة الثانية تغيير موعد لقاء فريق بني سويف أمام منافسه النصر للتعدين في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني.





علي ان تقام المباراة يوم الاثنين 31 ديسمبر بدلا من إقامتها يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر وذلك لمشاركة أحد لاعبي النصر مع منتخب مصر للكرة الشاطئية.





ورفض مجلس إدارة نادي بني سويف تغيير موعد اللقاء مؤكدا على أن هذا التأجيل يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في ظل منافسة بني سويف على الصعود للدوري الممتاز.





واضاف مجلس الادارة في بيان رسمي لإتحاد الكرة ان المبررات غير مقنعة لانه لاعب واحد فقط الذي سيشارك في البطولة وطالبهم بتأجيل كل مباريات الجولة اذا استوجب الامر.



