الري: استمرار سقوط الأمطار اليوم وغدا على السواحل الشمالية

أصدر مركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الموارد المائية والري، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بالمركز بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على أنحاء الجمهورية على مدار الأيام المقبلة.





وأشارت النتائج الأولية للتنبؤ بالطقس، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وسيناء والقاهرة وشمال الصعيد.





ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية خاصة السواحل الشرقية ومحافظات الوجه البحري اليوم، وغدًا، الأحد.





كما دعت الوزارة إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن الأمطار الساقطة خاصة على المناطق الساحلية.



