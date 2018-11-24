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أخبار البلد

الري: استمرار سقوط الأمطار اليوم وغدا على السواحل الشمالية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:14 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
أصدر مركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الموارد المائية والري، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بالمركز بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على أنحاء الجمهورية على مدار الأيام المقبلة.

وأشارت النتائج الأولية للتنبؤ بالطقس، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وسيناء والقاهرة وشمال الصعيد.

ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية خاصة السواحل الشرقية ومحافظات الوجه البحري اليوم، وغدًا، الأحد.

كما دعت الوزارة إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن الأمطار الساقطة خاصة على المناطق الساحلية.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن رفع درجات الاستعداد القصوى للحماية من أخطار السيول والأمطار في المحافظات بتنفيذ مشروعات حماية من السيول في مختلف الأنحاء.
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