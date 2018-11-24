مفاجأة.. الأهلي يبحث عن ثغرة في عقد مهاجم الزمالك

علم "صدى البلد" أن مسئولا بالنادى الأهلى أجرى اتصالا بمسئولى الاتحاد السكندرى للحصول على نسخة من عقد الإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك الشاب المعار إلى زعيم الثغر، للبحث عن ثغرة يستطيع من خلالها الحصول على خدمات اللاعب الهداف الذي يقدم أداءً رائعا من الفريق السكندري هذا الموسم.



كما أجرى مسئولو الأهلى اتصالات أخرى بوكيل أعمال سيسيه لمعرفة العقوبات المالية التى وقعها عليه الزمالك عقب مشاركته وزميله أحمد دادوا فى لقاء الفريق السكندرى أمام الفريق الأبيض فى ذهاب كأس زايد للأندية العربية لاتخاذها ذريعة لفسخ عقد اللاعب مع ناديه.



ويخطط مسئولو الأهلى لإقناع سيسيه بفسخ عقده مع الزمالك وتوفير عرض خليجى له ثم العودة مرة أخرى إلى القلعة الحمراء بعد هدوء الأوضاع.

