ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مفاجأة.. الأهلي يبحث عن ثغرة في عقد مهاجم الزمالك

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:32 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
علم "صدى البلد" أن مسئولا بالنادى الأهلى أجرى اتصالا بمسئولى الاتحاد السكندرى للحصول على نسخة من عقد الإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك الشاب المعار إلى زعيم الثغر، للبحث عن ثغرة يستطيع من خلالها الحصول على خدمات اللاعب الهداف الذي يقدم أداءً رائعا من الفريق السكندري هذا الموسم.

كما أجرى مسئولو الأهلى اتصالات أخرى بوكيل أعمال سيسيه لمعرفة العقوبات المالية التى وقعها عليه الزمالك عقب مشاركته وزميله أحمد دادوا فى لقاء الفريق السكندرى أمام الفريق الأبيض فى ذهاب كأس زايد للأندية العربية لاتخاذها ذريعة لفسخ عقد اللاعب مع ناديه.

ويخطط مسئولو الأهلى لإقناع سيسيه بفسخ عقده مع الزمالك وتوفير عرض خليجى له ثم العودة مرة أخرى إلى القلعة الحمراء بعد هدوء الأوضاع.
loading...

ترشيحاتنا

برلماني: منطقة بنبان الأكبر عالميا في الإشعاع الشمسي ..فيديو

ننشر شهادة رئيس الطب الشرعى بقضية مقتل رئيس دير الأنبا مقار

موعد مباراة ليفربول وواتفورد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

علي جمعة: ترك صلاة الفجر بسبب النوم ليس حراما في هذه الحالة.. فيديو

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. اليوم السبت

شاهد.. ماذا قال ميدو عن الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي

أعراض تؤكد إصابتك بالغدة الدرقية

اليوم.. استمرار الأمطار على القاهرة والوجه البحري وانخفاض في الحرارة

حادثة طعن بساطور تروع لندن بأكملها.. الضحية سبح في بركة دمائه

الأنفاق تتعاقد مع سيسترا الفرنسي استشاريا لمشروع مد المترو لقليوب

تعيينات جديدة للسائقين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

مفاجأة.. الأهلي يبحث عن ثغرة في عقد مهاجم الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رواد السوشيال ميديا يتغزلون في عروس البحر المتوسط خلال الشتاء

شاهد.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة الركاب الضخمة HORIZON

وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

فيديو

شعبة الأدوية: وزارة الصحة لا تولي اهتماما بقطاع الدواء ..فيديو
نهال كمال: حراس العقارات كانوا زعلانين من أحمد زكي بسبب البيه البواب
شاهد.. صياد سكندري يوثق لحظة ضرب إعصار لسواحل البحر
زراعة النواب توضح آليات عمل لجنة الأمن الغذائي .. فيديو
هالة الأنصاري: مشاركة المرأة السياسية بالبحرين لا تقتصر على البرلمان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟