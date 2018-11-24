رئيس وزراء إسبانيا يعلن التوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن مضيق جبل طارق

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق جبل طارق، مؤكدا أنه سيصوت لمصلحة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأشار رئيس الوزراء الإسباني حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد وافقا على شروط بلاده التي تتعلق بمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وكان رئيس الوزراء الإسباني قد هدد بالتصويت ضد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال قمة مقررة لدول الاتحاد الأوروبي غدا الأحد لإقرار الاتفاق الخاص بالخروج في حال لم يتم التوصل لاتفاق حول منطقة "جبل طارق".



و"جبل طارق" منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني تقع في أقصى جنوب شبه جزيرة إيبيريا، تسمى محليا ب "جبرلتار" على اسم أمير مدينة طنجة طارق بن زياد في القرن الأول الهجري.



وكان مفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي قد فشلوا في الوصول إلى اتفاق على مستقبل "جبل طارق" خلال محادثات جرت يوم الجمعة الماضي.