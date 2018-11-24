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الزراعة: لكل حيوان جواز سفر وشهادة صحية عند التصدير أو الاستيراد ولا إجراءت حاليا لتصدير الكلاب

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:52 م
صدى البلد
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله مؤخراً من أنباء حول اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلي دول أخرى.

ومن جهته قال الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إن عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى الأراضي المصرية يتم عبر الموانئ والمطارات طبقاً للأعراف والنظم الدولية، لافتًا إلي أنه عند دخول أي حيوان إلى البلاد يجب أن يصاحب الحيوان جواز سفر وشهادة صحية تؤكد خلوه من الأمراض، وتفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان.

وأضاف أن الأمر ينطبق أيضا عند الخروج يكون لكل حيوان جواز سفر خاص به، وتُصدر له أيضا شهادة صحية بعد أخذ عينة للتأكد من خلوه من الأمراض المشتركة خاصة مرض السعار وكذلك يتم تحصينها، وأكد أن ذلك الأمر ينطبق علي التربية الشخصية حتي "كلبين" أو "قطتين" علي الأكثر.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إلي أنه في حال وجود أكثر من كلبين بصحبة راكب لا يتم السماح له بخروجهم من البلاد، إلا بعد الحصول علي موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن.
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