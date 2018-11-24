أحمد موسى يعلق على تفقد الرئيس السيسي لأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد أنفاق قناة السويس ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "الرئيس السيسي يتفقد أعمال المشروعات التنموية الكبرى للإطمئنان على سير الأعمال بها"، مضيفا: "كافة الشركات المصرية الكبرى تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة".
وتابع: "إنجازات تتم على أرض الواقع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تفقد الرئيس محطة كهرباء العاصمة الإدارية ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح".
وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "الرئيس السيسي يتفقد أعمال المشروعات التنموية الكبرى للإطمئنان على سير الأعمال بها"، مضيفا: "كافة الشركات المصرية الكبرى تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة".
وتابع: "إنجازات تتم على أرض الواقع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تفقد الرئيس محطة كهرباء العاصمة الإدارية ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح".