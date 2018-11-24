ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أنيسة حسونة تكشف تفاصيل تجدد إصابتها بالسرطان

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:27 م
لنائبة أنيسة حسونة
لنائبة أنيسة حسونة ،
حسام الحارتي
قالت النائبة أنيسة حسونة ، عضو مجلس النواب، إنها قامت بإجراء عملية جراحية ناجحة بعد إصابتها بمرض السرطان .

ووجهت في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي " ، الشكر إلى المواطنين والأصدقاء الذين ساندوها خلال رحلتها مع مرض السرطان .

وتابعت: "حب الناس بالدنيا ومافيها ودي نعمة كبير من ربنا " ، مضيفة أنها ستقوم بإجراء عملية جراحية غدا من أجل استكمال الرحلة العلاجية.
loading...

ترشيحاتنا

طالب يقتل مدرسته بعد مشاهدة مسلسل كارتون.. والداخلية تطالب الأسر بضرورة متابعة أبنائهم

وزير التعليم ينفي صدور قرارات جديدة بشأن تدريس المستوى الرفيع بالنظام الجديد

ننشر الحالة الصحية لـ محمود الخطيب وموعد مغادرته المستشفى

محمد صلاح يسجل هدف التقدم لـ ليفربول علي واتفورد .. فيديو

شاهد.. أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان بعيد ميلادهما بحضور نجوم الفن

سيد عبدالحفيظ يشهر سيفه..خصم 100 ألف جنيه لعاشور و20 ألفا لمؤمن

زوجة إمام مسجد الروضة تحكي عن صدفة أنقذت أبناءها الخمسة من القتل

هجام يستولي على 71 ألف جنيه من كازيون أكتوبر ويشتري ذهبا لزوجته.. صورة

مقتل مصرى بالسعودية بالرصاص خلال عملية سطو مسلح على مزرعة يعمل بها.. صور

شيكابالا يسجل هدفا عالميا في شباك باناثانايكوس ..فيديو

صدى البلد يكرم بطل العالم للكاراتيه الذي تحول لبائع كشرى .. صور

صلاح يقود ليفربول لفوز ساحق على واتفورد بثلاثية نظيفة في الدوري ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية

فيديو

فرج عامر: اتفاقية الشراكة المصرية التركية بنيت على أسس خاطئة ويجب تعديلها.. فيديو
كلب يصد هدفا مؤكدا من ضربة جزاء.. فيديو
عامر: التراخيص الصناعية لا تصدر في 7 أيام .. وهتدوخ السبع دوخات..فيديو
محمد الباز يكشف حقيقة رفض نعش سيدة البحيرة دخول المسجد
فرج عامر: شفنا العذاب أيام الإخوان في الصناعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟