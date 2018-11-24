أنيسة حسونة تكشف تفاصيل تجدد إصابتها بالسرطان

قالت النائبة أنيسة حسونة ، عضو مجلس النواب، إنها قامت بإجراء عملية جراحية ناجحة بعد إصابتها بمرض السرطان .



ووجهت في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي " ، الشكر إلى المواطنين والأصدقاء الذين ساندوها خلال رحلتها مع مرض السرطان .



وتابعت: "حب الناس بالدنيا ومافيها ودي نعمة كبير من ربنا " ، مضيفة أنها ستقوم بإجراء عملية جراحية غدا من أجل استكمال الرحلة العلاجية.

