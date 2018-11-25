فى عيد ميلادها.. 6 معلومات عن ميرنا وليد

تحتفل الفنانة ميرنا وليد بعيد ميلادها اليوم، الأحد، حيث تعد واحدة من الفنانات اللاتى نجحن فى الجمع بين موهبة الغناء والتمثيل.





وقدمت ميرنا عددا من الأعمال التليفزيونية التى حازت إعجاب المشاهدين، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها:





1- من مواليد عام 1977.2- رغم من إقامتها فى مصر منذ الصغر، إلا أنها حصلت على الجنسية المصرية بعد زواجها.3- درست الإخراج فى معهد السينما.4- اختارها المخرج علي بدرخان لتشارك فى بطولة فيلم "الراعى والنساء" مع الفنانة سعاد حسنى.5- شاركت الفنان مدحت صالح فى غناء "حبيبى يا عاشق".6- من أبرز أعمالها الدرامية "ذئاب الجبل" و"قصة الأمس" و"على ويكا".