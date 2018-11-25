لحظة تعدي جماهير ريفربيلت على حافلة لاعبي بوكا جونيورز.. فيديو

نشرت مواقع أرجنتينية فيديو من داخل حافلة فريق بوكا جونيورز من قبل جماهير ريفر بيلت قبل التوجه إلى ملعب المباراة ضمن إياب نهائي كأس الليبرتادوريس.





وتقرر إلغاء مباراة ريفربليت وبوكا جونورز في المبارة التي كان المقرر إقامتها على ملعب "المونيمونتال"، بعد واقعة اعتداء جماهير الريفر على حافلة فريق البوكا لتقام اليوم الأحد في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.





وحسب تقارير صحفية أنه من المتوقع أن يصدر الاتحاد الأرجنتيني واتحاد أمريكا الجنوبية عقوبات صارمة عما حدث في الثلاث ساعات التي سبقت موقد المباراة من عنف وشغب.





وهاجمت جماهير ريفربليت حافلة بوكا جونيورز لحظة وصوله إلى ملعب "المونيمونتال"، مما تسبب فى تعرض عدد من لاعبي فريق البوكا لإصابات، نقل على أثرها لاعبان إلى المستشفى.



