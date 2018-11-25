طلعت يوسف يستقر على عودة فوافي للتشكيل الأساسي للمقاصة أمام إنبى

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف على عودة الملجاشى باولن فوافى إلى التشكيل الأساسى فى مواجهة إنبى اليوم بملعب المقاولون العرب فى إطار لقاءات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019 .



وكان فوافى غاب عن المقاصة فى المباراة الماضية أمام النجوم بسبب تأخره فى موعد الوصول بعد أن خاض مباراة منتخب بلاده أمام السودان التى أقيمت بينهما فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون .



ويأتى الاستقرار على عودة فوافى إلى التشكيل الأساسى للمقاصة فى ظل الحاجة الفنية إليه نتيجة القدرات الفنية والبدنية الجيدة التى يتمتع بها اللاعب .