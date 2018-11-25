الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزًا للشرطة في جنوب ليبيا

أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مركزًا للشرطة في بلدة تازربو جنوب شرق ليبيا أمس، السبت، والذي راح ضحيته 9 من أفراد الأمن، وأسفر عن إصابة واختطاف ما لا يقل عن 20 آخرين.



وقدم أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المخطوفين.



وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة وقوف الجامعة العربية مع الدولة الليبية وتضامنها مع مؤسستها العسكرية وأجهزتها الأمنية في مواجهة الإرهاب ومساندتها لها في كل ما من شأنه أن يساهم في اقتلاع التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية على أمن واستقرار وسلامة البلاد.



وقال المتحدث الرسمي إن أبو الغيط دعا في هذا السياق جميع الأطراف الليبية إلى نبذ خلافاتهم وتوحيد صفوفهم في المعركة ضد الإرهاب والتشكيلات الإجرامية المسلحة، والعمل سويًا من أجل حماية وتأمين الحدود الليبية، واستكمال الاستحقاقات التي من شأنها أن تفضي إلى تثبيت الأمن والاستقرار في كامل التراب الليبي، خاصة في المناطق الجنوبية من البلاد.

