لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر انعقاد مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة، ويتضمن نحو 8 معارض إضافية، ومنها معرض تكنولوجيا الأمن والسلامة وساحة الابتكار والشمول المالي والمدن الذكية وتكنولوجيا النقل والمواصلات والتعليم، بالإضافة إلى الجناح الحكوم، وتنطلق الدورة الحالية تحت شعار "قيادة التحول الرقمي".



ويعمل معرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جلب المحترفين وكبار التنفيذيين، كما يهدف إلى تطوير وتحسين تجارتهم عبر استخدام التكنولوجيا، فضلا عن تطوير العلاقات التجارية وتوعية السوق بالحلول التكنولوجية الجديدة التي تقدمها الشركات في مختلف المجالات وزيادة فرص إمكانية النمو للتكنولوجيا الجديدة.