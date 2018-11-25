تمريض المنوفية تحصل على المركز الأول في المؤتمر الطلابى بسوهاج

حصلت كلية التمريض جامعة المنوفية وفرع المنوفية للجمعية المصرية العلمية لطلاب التمريض وحديثي التخرج ENNSSA-MNF على المركز الأول في مسابقات المؤتمر الطلابى الثالث بكلية التمريض بجامعة سوهاج، الذي عقد تحت عنوان "التحديات التى تواجه طلاب التمريض بين الدراسة والعمل"، ونظمته الجمعية العلمية الطلابية بالكلية، بمشاركة 7 جامعات وهي طنطا، الزقازيق، بورسعيد، قناة السويس، المنوفية، جنوب الوادى وأسوان.



وناقش المؤتمر العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بمهنة التمريض، كما تناول التحديات التى تواجه الطلاب خلال الدراسة والتدريبات العملية، بالإضافة إلى بحث مقترحات الطلاب حول تطوير المناهج الدراسية، زيادة التدريبات العملية، معرفة أوجه القصور فى العملية التعليمية بجانبيها النظرى والعملى من أجل مستقبل أفضل لمهنة التمريض.



وقد حصل فرع المنوفية على درعين درع تكريمي للحصول على المركز الاول ودرع آخر تقديرًا للجهود المبذولة والفعاليات النشطة بكلية التمريض جامعة المنوفية.



في حين حصل الطالب عبدالرحمن سعيد قلمه على المركز الأول بالمؤتمر على مستوى كليات التمريض بالجامعات المشاركة عن بحث بعنوان "Evidence Based Practice".

