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رياضة

العامري فاروي ردا على خلافه مع الخطيب: مندهش من إصرار البعض على نشر الأكاذيب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:28 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
رد العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، على شائعات وجود خلاف وأزمة بينه وبين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكدا أنه يدعم الخطيب بكل قوة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "ملعب 9090 " مع ابراهيم فايق، أن الخطيب اختاره نائبا له فلماذا سيسعى لعمل تكتل ضده، مشددا أن الأهلي كيان عظيم ومستقر. 

وتابع: "مندهش من اصرار البعض على نشر اكاذيب بشأن وجود ازمات بين أعضاء مجلس الإدارة". 

وأكمل: "أنه لم يغادر اجتماع مجلس الادارة غاضبا ولكنه رحل مسرعا لتجنب أسئلة الصحفيين حول قرارات مجلس الإدارة خاصة مع وجود متحدث رسمي للنادي".
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