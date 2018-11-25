النواب يفوض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة 12 طلباً حول سياسة الحكومة

وافق مجلس النواب خلال جلسة العامة، اليوم، برئاسة على عبدالعال على تفويض هيئة مكتبه (رئيس المجلس والوكيلين) فى تحديد موعد مناقشة 12 طلبا مقدما من النواب بشأن السياسة العامة للحكومة.





جاءت الطلبات مقدمة من محمد عبد الغني عبد المطلب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الكلاب الضالة، و طلب من النائب فيصل الشيباني وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة سوهاج، وطلب مقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية.





كما تقدم النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، بطلبين عن سياسة الحكومة بشأن توفير مشايخ وعمالة بالمساجد على مستوى الجمهورية وبشأن سرعة الانتهاء وتوزيع فيزا تكافل وكرامة.





كما تقدم النائب عفيفي كامل وعشرين عضوًا، بطلبين عن سياسة الحكومة بشأن تكدس الفصول التعليمية بالمدارس الحكومية وانتشار الدروس الخصوصية، وبشأن نقص الأدوية وإنشاء الهيئة العامة للأدوية.





كما تقدم النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، بطلبين عن سياسة الحكومة بشأن تفويض المحافظين لإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للنفع العام، وبشأن تفويض المحافظين لإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للنفع العام.



