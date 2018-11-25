زلزال إيران يثير فزع الكويتيين.. فيديو

EARTHQUAKE TREMORS OF 6.3 MAGNITUDE FELT IN KUWAIT



Kuwait City, Nov 25: A huge crowd from apartments came on street when they felt the earthquake tremors of 6.3 magnitude around 7.40PM local time.



The similar tremors are felt in neighboring Iraq border & Northern Iran. pic.twitter.com/wFL3YE9DIf — Kuwait 24x7 (@Kuwait24x7) November 25, 2018

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لردود فعل بعض المواطنين الكويتيين بعد وقوع الزلزال الذي ضرب إيران، مساء اليوم الأحد، وشعر به العراقيون والكويتيون.وضرب زلزال بلغت قوة 6,3 درجة ضرب محافظات كردستان إيران وكرمانشاه وإيلام غرب وشمال غرب البلاد، مساء اليوم الأحد، مبينا أن سكان العاصمة شعروا به.وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن "محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وخوزستان وهمدان، الواقعة غرب البلاد أحست بالهزة".وأكدت مصادر إعلامية، أن مركز الزلازل كان في إقليم كرمانشاه غرب إيران، وبلغت شدته 6.3 على مقياس ريختر، وأنه وقع في مدينة سربل ذهاب التي تعرضت العام الماضي لزلزال مدمر راح ضحيته نحو 600 شخص.وفي الوقت ذاته، أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.ووفقا للوكالة، فقد طالت الهزة الأرضية، التي وصفها السكان بأنها هزة أرضية كبيرة، كركوك والسليمانية وبابل وواسط.وأشارت مديرية الدفاع المدني العراقية إلى أنه لا توجد تقارير حول وجود خسائر او انهيار مبان بعد الهزة الارضية التي ضربت العاصمة.وأضافت المديرية، أن "فرقنا منتشرة في العاصمة بغداد استعداد لحدوث أي طارئ".