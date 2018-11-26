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حوادث

اليوم.. الحكم على 3 متهمين فى قضية قتل بالزاوية الحمراء

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد العيسوى
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، دائرة الزاوية الحمراء، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية المستشارين مختار عنصيل، ومحمود شرف الدين، وسكرتارية عامر على، وحسن منصور، الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية قتل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد حكمت فى وقت سابق بالإعدام على 3 متهمين بقضية قتل بالعمد، وتم النقض فيها، وجاء بأمر الإحالة بأن المتهمين "محمد.ح"، 23 سنة، سائق، و"محمد.ع"، 20 سنة، مندوب مبيعات، و"وليد.ح"، 16 سنة، مندوب مبيعات، قتلوا المجنى عليه "باسم.ى”، عمدًا بعد أن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، حيث أعد المتهم الأول سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وأطلق صوبه عيارًا ناريًا فى رقبته، قاصدًا من ذلك قتله، أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول والثانى فى مسرح الجريمة للشد من أزره، كما سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليه.
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