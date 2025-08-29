مجلس الأمن يجدد ولاية "يونيفيل" للمرة الأخيرة ويحدد خطة انسحاب منظّم بحلول 2027

تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) حتى 31 ديسمبر 2026، مع بدء انسحابٍ تدريجي مباشر بعد انتهاء هذه الولاية.

وسيُنجز الانسحاب في غضون عام واحد، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية، تمهيدًا لانسحاب تام بحلول نهاية عام 2027، حسب صحيفة ذا صن.

يونيفيل، التي تأسست عام 1978 وتوسعت عام 2006، تقوم منذ ذلك الحين بدوريات على الحدود الجنوبية للبنان لتثبيت تهدئة النزاع ومساعدة الجيش اللبناني في نشر قوة الدولة، وفقا لوكالة رويترز.



قرار التمديد جاء بعد اتفاقٍ فرنسي–أمريكي، إذ طالب الأخير بأن تكون هذه هي المرة الأخيرة لدعم مهمة يونيفيل، واعتبر أن الظروف الأمنية الحالية باتت تسمح للبنان بتحمّل مسؤولية أمن الجنوب وحده، وفقا لـ اسوشيتدبرس

رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، رحّب بالقرار شاكرًا فرنسا "ودول المجلس التي تفهمت مخاوف لبنان"، مؤكدًا استمرار الدعوة لانسحاب إسرائيل وإرساء سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

على الجانب الآخر، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة القرار بـ"الخبر الجيد"، معتبرًا أن مهمة يونيفيل لم تنجح في كبح توسّع نفوذ "حزب الله" في الجنوب، حسب وكالة رويترز

بينما حذّرت فرنسا والدول الأوروبية من أن الانسحاب المبكر قد يؤدي إلى فراغ أمني يسمح لطرف مثل "حزب الله" بالاستفادة من الوضع، وقد يُعرّض الاستقرار للخطر، وفقا لـ فايننشال تايمز.

يُشار إلى أن قوة يونيفيل تضم نحو 10,000–11,000 جندي دولي من أكثر من 48 دولة، بما في ذلك كتائب فرنسية وإسبانية، وقد لعبت دورًا بارزًا في مراقبة الهدنة منذ حرب عام 2006