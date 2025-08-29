خالد الغندور: أزمة الجزيري في طريقها للحل بقرار من فيريرا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن انفراجة في أزمة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري مع المدير الفني البلجيكي لنادي الزمالك يانيك فيريرا.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن الأزمة التي اندلعت مؤخراً بين اللاعب والمدرب اقتربت من الحل بعد جلسات مكثفة لإقناع فيريرا بالعفو عن الجزيري وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن فيريرا أبدى مرونة في التعامل مع الموقف، مرحباً بالحل الودي، خاصة بعد اعتذار اللاعب عن التجاوزات التي صدرت منه في إحدى الحصص التدريبية، مما يمهد لعودته قريباً إلى صفوف الفريق بشكل طبيعي.