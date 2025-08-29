قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يقرّ باستخدام القوة في سوريا ويكشف عن لقاء سري بوساطة أمريكية
ترامب يضغط لإعداد خطة لإدارة غزة.. بلير وكوشنر يعرضان تصورًا لإعادة الإعمار
تنظيم الاتصالات والوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني
بعد إعلان الإسكان.. ما الموعد الأخير لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7»؟
سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025
دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول.. اغتنمه بـ 12 كلمة مستجابة للرزق
تجديد حبس المتهمين بضرب المواطنين في شوارع القاهرة
نتنياهو يدين الاعتداء على منزل زامير وسط تصاعد الاحتجاجات وضغوط صفقة الأسرى
عراقجي: قرار تفعيل إعادة العقوبات استفزازي وغير لائق
فرع ثالث في التجمع.. ماذا حدث في لقاء رئيس الزمالك ووزير الإسكان؟
مهلة 30 يومًا .. هل تنقذ الحوار بين طهران وأوروبا من التصعيد؟
بالورد والهتافات .. استقبال حافل لـ أحمد ناصر بطل الدفاع عن سفارة مصر بـ لندن| صور
أبو الدهب: أزمة الأهلي في المدرب وليس اللاعبين

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد محمود أبو الدهب، نجم المنتخب الوطني السابق، أن تراجع نتائج الأهلي خلال الموسم الجاري يعود بالأساس إلى أخطاء المدير الفني الإسباني خوسييه ريبيرو في إدارة المباريات، مشيرًا إلى أنه يعتمد على الدفع بجميع النجوم دفعة واحدة دون الاستقرار على التشكيل الأساسي.

أخطاء واضحة في اختيارات التشكيل

قال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج “ملعب أون سبورت”، إن الإصرار على عدم إشراك المغربي أشرف بن شرقي أساسيًا يعد خطأ واضحًا، بجانب استمرار الاعتماد على محمود حسن “تريزيجيه” رغم تراجع مستواه، مضيفًا أن تنفيذ الكرات الثابتة داخل الفريق أصبح أمرًا مثيرًا للسخرية.
 

الأهلي الأوفر حظًا أمام بيراميدز

توقع لاعب الأهلي السابق أن تكون حظوظ الفريق الأحمر أكبر في مواجهة بيراميدز المقرر لها السبت المقبل بالدوري، مشددًا على ضرورة عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى أساسيًا، مع الدفع بمهاجمين بدلًا من اللعب بمهاجم وحيد. وأوضح أن الأهلي سيخوض المباراة برغبة قوية في التعويض، خاصة مع وجود غيابات مؤثرة وعصبية زائدة لدى لاعبي بيراميدز.
 

بيراميدز متراجع رغم رحيل إبراهيم عادل
 

وأضاف أبو الدهب أن رحيل إبراهيم عادل لا يمكن أن يؤثر على فريق بحجم بيراميدز، لكن الفريق ظهر بمستوى متراجع للغاية وكأنه اكتفى بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا فقط.

أزمات في الدفاع وانتظار لتألق زيزو

وتحدث أبو الدهب عن معاناة الأهلي الدفاعية، موضحًا أن الفريق لم يجد حتى الآن البديل المناسب لتعويض غياب محمد عبد المنعم. كما أكد أن أحمد سيد “زيزو” لم يظهر بمستواه المعهود مع الأهلي حتى الآن، وأن الجماهير تنتظر منه الكثير بشرط توظيفه في مركزه المفضل كجناح أيمن.
 

بن رمضان وإمام عاشور أوراق رابحة

واختتم حديثه بالتأكيد أن التونسي محمد علي بن رمضان لاعب مميز ولا يجب استبعاده من الملعب، مشددًا على أن غياب إمام عاشور أثر بشكل واضح على أداء الفريق، وأن عودته بجوار أليو ديانج ستحدث الفارق الكبير في وسط الملعب


 

