قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا
حكم من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.. الموقف الشرعي
برلماني أيرلندي: غزة تواجه كارثة إنسانية والمجتمع الدولي متواطئ بالصمت
سعر الدولار اليوم 29-8-2025
خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي
مجلس الأمن يجدد ولاية "يونيفيل" للمرة الأخيرة ويحدد خطة انسحاب منظّم بحلول 2027
البيت الأبيض: ترامب غير سعيد بالضربات الروسية على كييف
الطقس اليوم.. أمطار تضرب عدة محافظات ورذاذ يلطف أجواء القاهرة
رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف مستعدة للحوار لكن موسكو تضع شروط استسلام
سعر الذهب اليوم 29-8-2025
هل يجوز أن أنهى مُصليًا عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟.. الأزهر يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا

أحمد الشرع وتوم باراك
أحمد الشرع وتوم باراك
القسم الخارجي

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، ثقته في الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أن أهدافه تتقاطع مع أولويات الولايات المتحدة في المنطقة، رغم تحفظه على نوايا إسرائيل. 

وقال براك في تصريحات إعلامية: "الشرع رجل عملي، وقد أوضح بجلاء أنه لا يثق في الإسرائيليين، لكنه يعمل من منطلق براجماتي يخدم استقرار بلاده".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن البديل لرفع العقوبات المفروضة على سوريا سيكون "الفوضى والعودة إلى ما هو أسوأ مما كان عليه نظام الأسد"، محذراً من أن استمرار الضغط الاقتصادي قد يفتح الباب أمام قوى متطرفة لإعادة التموضع في الداخل السوري.

وفي سياق متصل، كشف براك أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إبداء قدر أكبر من المرونة تجاه لبنان، قائلاً: "قلت لنتنياهو، لا يمكنك أن تكون شديد القسوة على الجميع وتفعل ما تريد وقتما تريد، لأن ذلك سيرتد عليك في النهاية".

تهديد مباشر للولايات المتحدة

من جهة أخرى، صعّد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام من لهجته حيال إيران، واصفاً برنامجها النووي بأنه "تهديد مباشر للولايات المتحدة وحلفائها"، معتبراً أن طهران لا تزال تسعى لامتلاك السلاح النووي. 

وأشاد جراهام بقرار الحكومة اللبنانية الأخير المتعلق بنزع سلاح حزب الله، واصفاً إياه بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام وضربة قوية لإيران"، مؤكداً أن "حان الوقت لرحيل حزب الله الموالي لطهران".

وأضاف السيناتور الجمهوري أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي في حال فشل المسار السلمي لنزع سلاح الحزب، قائلاً: "إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي، فسندرس خطة بديلة، لأن الفشل سيخلق بيئة تهدد مستقبل لبنان، وعلينا دعم الحكومة اللبنانية في مسار الإصلاحات".

أبعاد الموقف الأمريكي

تأتي هذه المواقف في وقت تحاول فيه إدارة واشنطن رسم معادلة جديدة في الشرق الأوسط، تقوم على تشجيع التسويات السياسية في سوريا ولبنان، مع الإبقاء على سياسة الردع تجاه إيران.

ويرى مراقبون أن دعم الإدارة الأمريكية للرئيس السوري الجديد يعكس توجهاً لإعادة دمج دمشق تدريجياً في المحيط الإقليمي، شرط الالتزام بخطوات إصلاحية واضحة.

 تقليص نفوذ حزب الله

أما في لبنان، فيبدو أن واشنطن تسعى إلى دعم أي مسار يؤدي إلى تقليص نفوذ حزب الله، سواء عبر التسويات السياسية أو الضغوط الدولية، بما ينسجم مع رؤية إسرائيل وبعض الحلفاء الإقليميين. 

ويؤكد خبراء أن هذه التطورات قد تضع المنطقة أمام مرحلة مفصلية، يكون فيها مستقبل العلاقات بين دمشق وبيروت وطهران عاملاً حاسماً في تحديد شكل التوازنات المقبلة.

المبعوث الأمريكي سوريا الرئيس السوري أحمد الشرع الولايات المتحدة إسرائيل نظام الأسد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الراحل ابراهيم شيكا وزوجته

قرار عاجل بفتح التحقيق في بلاغ ضد زوجة إبراهيم شيكا وآخرين بالاستيلاء علي أعضائه البشرية ..صور

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

جريمة قتل بالبحيرة

علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة

سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%

سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%

ترشيحاتنا

اثار فرعونية

خبير آثار: الإسكندرية مازالت تخبئ أسرارها في أعماق المتوسط

واشنطن

خبير علاقات دولية: واشنطن تسعى لمنع أي نفوذ روسي أو صيني في الشرق الأوسط

جوري بكر

جوري بكر عن جعفر العمدة: شخصية وداد لا تشبهني ولبستني

بالصور

سعر صادم.. فستان ياسمين رئيس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

جورج كلوني يحضر عرض فيلمه في مهرجان فينيسيا رغم مرضه

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد