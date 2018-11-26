الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم باستاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غدا بالدوري العام.



ويفقد أبناء الرداء الأحمر فى مواجهة المقاولون كل من أحمد فتحى ومحمد هانى وعمرو السولية وعلى معلول وجونيور اجايى ومحمد نجيب ومحمد الشناوي، واستقر الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف على أغلب عناصر التشكيلة الرئيسية التى سيخوض بها مواجهة الغد كون القائمة إجبارية، حيث تضم شريف إكرامى فى حراسة المرمى وكريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد الدين سمير وأيمن أشرف وحسام عاشور وأكرم توفيق وناصر ماهر ووليد سليمان واسلام محارب ووليد أزارو.