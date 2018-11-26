أهلي 2000 يواجه سراي القبة في بطولة منطقة القاهرة

يلتقى اليوم فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٠» مع مضيفه سراي القبة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة الحادية عشرة من بطولة منطقة القاهرة.



يخوض الأهلي المباراة وهو يسعى لتعزيز تواجده في صدارة الترتيب، بعدما حقق مجموعة من النتائج الجيدة منذ بداية الموسم جعلته في المركز الأول برصيد ٢٨ نقطة.



وفاز الأهلي هذا الموسم على السكة الحديد والنصر بنتيجة واحدة ٢-صفر، وتعادل مع مصر للتأمين ٣-٣، ثم فاز على طلائع الجيش ٣ – ٢، ومركز شباب زينهم ٦ – صفر، والمعادي واليخت ٥ – صفر، والغابة ٢ – صفر، ووادي دجلة ٢ – صفر، والمقاولون العرب ٢–صفر، وأخيرًا على المصري القاهري ٥-١، مسجلًا ٣٢ هدفًا وتلقى ٦ أهداف فقط.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه أشرف أبو زيد المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي العلاج الطبيعي.

