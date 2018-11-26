طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لـ محمد نجيب

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد نجيب، مدافع الفريق يعاني من «كدمة عظمية» في ركبته تسببت في تأخر عودته للتدريبات الجماعية.



وأضاف «محمود» أن اللاعب تدرب خلال الفترة الماضية بشكل يومي في الملعب من خلال تدريبات الجري وبعض الوحدات البدنية الموضوعة له، ولكن تعرضه للإصابة بكدمة عظمية ترتب عليه حصوله على راحة من التدريبات البدنية ولكن مع الاستمرار في تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.



وأوضح أن اللاعب يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد في «الجيم»؛ للتعافي من الإصابة وللتخلص من الكدمة العظمية في الركبة.



يذكر أن محمد نجيب أجرى جراحة غضروف الركبة تلك التي أبعدته عن التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.