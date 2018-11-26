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أخبار العالم

الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابية تلقب بأم الدواعش في الموصل

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:01 م
نساء تنتمي الى داعش
نساء تنتمي الى داعش
أ ش أ
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال إحدى الارهابيات المندسات بين النازحين في مخيم الجدعة بالقيارة، والتي تلقب بـ"أُم الدواعش".

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وإثر معلومات استخبارية دقيقة ألقت القبض على "ام الدواعش"، وهي إحدى الإرهابيات المندسات بين النازحين في مخيم الجدعة في القيارة بالموصل.

وأضاف البيان، أن "ام الدواعش" كانت تعمل على إيصال المواد الغذائية للتنظيم الإرهابي في أوكارهم، وهي من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة أربعة إرهاب.

وتعلن القوات الأمنية المشتركة بين الحين والآخر عن اعتقال عناصر إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في المناطق التي كان يسيطر عليها قبل تحرير جميع الاراضي العراقية من التنظيم أواخر العام الماضي 2017.
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