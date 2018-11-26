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رياضة

أبرزها الأهلي.. الإسماعيلي يصدم الأندية بخصوص باهر المحمدي ومحمود المتولي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:24 م
صدى البلد
نور عادل
أرسل مسئولو فريق الكرة الأول بنادي الاسماعيلي قائمة الفريق الافريقية التي سيشارك بها في فعاليات مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي باهر المحمدي ومحمود متولي ليؤكد الإسماعيلي على تمسكه بهمها.

وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: عصام الحضري – محمد فوزي - محمد مجدي.

الدفاع: أحمد أيمن عوض الله - علاء أحمد محمد - باهر المحمدي - محمود المتولي - محمد هاشم – محمد الضرف - ريتشارد بافور - محمد مجدي - طارق طه.

الوسط: عبد الرحمن مجدي - عماد حمدي - حسني عبد ربه - محمد الشامي - محمد صادق - نادر رمضان - عمر طارق "الوحش" - وجيه عبد الحكيم.

الهجوم: كريستوفر مندوجا - لسعد الجزيري - كريم بامبو - شكري نجيب.

يذكر أن الأهلي أبرز الأندية الراغبة في الحصول علي خدمات ثنائى الإسماعيلي لتدعيم الفريق.
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