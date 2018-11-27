ضبط شخص لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب داخل سيارته بالمنصورة

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة القبض على شخص نتيجة ممارسته أفعالا مخلة داخل سيارته.
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من أحمد ا ا، طالب جامعى ومقيم المنصورة يفيد بأنه أثناء سيره بشارع كلية الآداب بالمنصورة شاهد شخصا داخل سيارته يقوم بأفعال مخلة بالآداب أثناء مرور الطالبات وعندما عاتبه على تلك الأفعال تعدى عليه بالسب والشتم.
وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ حيث تم ضبطه، وتبين أنه يدعى محمد ا م عامل ومقيم المنصورة، وبمواجهته اعترف بقيامه بتلك الافعال امام الطالبات والسيدات بالمنطقة مدعيا مروره بحالة نفسية. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.