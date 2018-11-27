توفيق: الغزل والنسيج سيحقق 4 مليارات جنيه أرباح..ويجب تصفية الشركات الخاسرة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلية لتطوير شركات قطاع الأعمال، والشركات التي ستفشل يجب إغلاقها في حالة عدم نجاح كافة إجراءات الإصلاح.





وأضاف توفيق، في كلمة له أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد سمير :"مش عايزين نكرر سيناريو الدخول في خسائر ٢٠عاما، ولازم يكون عندنا شجاعة قرار التصفية"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة لديها خطة دقيقة وتفصيلية لدمج الشركات سواء علي مستوى المصانع أو العمال أو الماكينات التي سيتم بيعها كخردة وخاصة أن سعر طن الخردة يصل الآن لـ 7 آلاف جنيه.





وكشف توفيق عن:" وجود خطة لإصلاح شركات الغزل والنسيج بالكامل من خلال الدمج والتطوير، خصوصا أن هناك محالج قطن منذ ١٨٩٤، وتعمل حتى الآن وللأسف كفاءتها ضعيفة جدا وتستهلك كهرباء عالية جدا، لذلك طلب الاستشاري بوضعها بالمتحف، لذلك الخطة الجديدة تتضمن شراء ماكينات جديدة وتدريب العمال عليها، خصوصا أن هذه الماكينات ذات كفاءة عالية وتستهلك طاقة أقل بكثير".





وأشار توفيق،:" إلي أن خطة الإصلاح لن تٌحمل خزانة الدولة شئ، وذلك من خلال استغلال الأصول والأراضي غير المستغلة، فبمراجعة هذه الأصول اكتشفنا وجود أراضي ومصانع ومحالج بالقرب من الكتلة السكانية وعلي ضفاف النيل، لذلك فإن الحكومة تستعد لتحويل نشاط هذه الأراضي من صناعي لسكني خدمي وهو ما سيوفر التمويل اللازم لخطة التطوير ومش هنحتاح حاجة من الدولة او البنوك".



