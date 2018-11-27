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أخبار البلد

السفارة الكورية: القاهرة ستظل محفورة في قلب الكوريين

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:49 م
ارشيفية
ارشيفية
محمود نوفل
أحيت السفارة الكورية بالقاهرة الذكري الـ75 لإعلان القاهرة الذي تم فيه الإعلان عن استقلال "سيول" حيث قالت السفارة "رغم بعدها الجغرافي عن كوريا، ستظل القاهرة محفورة في قلوب الكوريين حيث يمثل اليوم السابع والعشرين من نوفمبر الذكرى ال75 لإعلان القاهرة."

وأكدت السفارة في بيان لها ان سيول تعتبر إعلان القاهرة حدثًا تاريخيًا حين استضافت القاهرة مؤتمرًا جمع بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والرئيس الصيني تشانج كاي شيك خلال الفترة من 22 - 26 نوفمبر بفندق "ميناهاوس" المطل على الأهرامات.

وبيًنت السفارة ان الإجتماع أسفر عن الإعلان الذي بموجبه أصبحت كوريا دولة حرة ومستقلة بعد الحرب العالمية الثانية الأمر الذي دفع السفارة الكورية لوضع نصبًا تذكاريًا بحديقة تشرشل بفندق مينا هاوس.

وتجدر الاشارة الي ان اليوم 27 نوفمبر هو الذكري ال 75 عاما علي إعلان القاهرة حول استقلال كوريا الذي صدر في نوفمبر 1943 ، بعد محادثات شاقة بين الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني آنذاك وينستون تشرشل، والقائد الصيني الراحل تشان كاي تشيك.
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