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ديني

تعطر المرأة جائز لكن بشرط

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:43 م
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "لماذا حرم العطور للنساء بينما يباح للرجال؟".

وأضاف "وسام" في إجابته قائلا، أن المرأة ليست ممنوعة مطلقا من العطر، ولكنها ممنوعة شرعا من العطر الذي يثير الفتن ويلفت إليها نظرة الرجال في الشارع، وأن يكون في نيتها غرض محرم، فلا مانع من التعطر في حدود المعقول الذي لا يثير أي فتن.

وأشار أمين الفتوى، إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوضح هذا المعني "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ".
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