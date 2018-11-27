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رياضة

وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة بشأن عودة اللاعب لـ الأهلي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:23 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
فجر نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، المحترف بصفوف هدرسفيلد الإنجليزي، مفاجأة بشأن إمكانية عودة اللاعب لـ فريقه السابق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد شوقي في تصريحات لإذاعة "اون سبورت اف ام" أن الأهلي لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لضم اللاعب، مشددا أن اللاعب يرغب في الاستمرار مع ناديه.

وأضاف: أن مدرب فريق هدرسفيلد متمسك باللاعب ولم يوافق على رحيله حيث تحدثا بهذا الشأن من قبل في جلسة خاصة.

وتابع: أن صبحي سيشارك مع فريقه خلال الفترة القادمة عقب تعافيه من الإصابة، مؤكدا أنه يسير بشكل جيد مع فريقه وسيحصل على فرصته في المشاركة.

وأكمل: أنه متعجب من إصرار البعض بمصر على ترديد شائعات من شأنها التقليل من إصرار وعزيمة اللاعب، مشددا أن ما ينقصه هو المشاركة بكثرة مع اللاعبين.
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