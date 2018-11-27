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أخبار العالم

روسيا تنشر اعترافات أفراد البحرية الأوكرانية مخترقي المياه الإقليمية.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:51 م
صدى البلد
حسام رضوان
نشر جهاز الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، اعترافات عناصر البحرية الأوكرانية الذين اخترقوا المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود.

واعترف كل من، فلاديمير ليسوفوي الرائد في قوات البحرية الأوكرانية، والملازم أول أندريه دراش، والبحار سيرغي تسيبيزوف، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، بالدخول إلى المياه الإقليمية ومخالفة القوانين وتجاهل سفن البحرية الأوكرانية تحذيرات البحرية الروسية المتكررة.

وأفاد الجهاز أن السفن الأوكرانية كانت تحمل أسلحة رشاشة ومدافع رشاشة كبيرة ومسدسات وقنابل يدوية وذخيرة للأسلحة.

وذكر بيان الأمن الفيدرالي أنه تم ضبط "مدفع 30 ملم (4 قطع)، قاذفة قنابل "إيه غي إس-14" (4 قطع)، مدفع رشاش 12.7 ملم (2 قطعة)، مدافع رشاشة من طراز كلاشنيكوف 7.62 ملم (4 قطع)، مدافع رشاشة "إيه كيه-47" عيار 4.45 ملم (13 قطعة)، مسدس "بي إم 9ملم" (4 قطع)، مسدس إشارة (قطعة واحدة)، مقذوفات شديدة الانفجار عيار 30 ملم (765 قطعة)".


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