قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غيوم كثيفة تسيطر على سماء الوادي الجديد ورفع درجة الاستعداد بالمحافظة

سماء الوادي الجديد
سماء الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهد سماء محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، تكثفًا ملحوظًا في السحب والغيوم التي غطّت معظم المراكز الإدارية بالمحافظة، تزامنًا مع انخفاض واضح في درجات الحرارة، وذلك في إطار حالة من عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة من العام.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، لا سيما في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية الطويلة التي تربط بين الواحات، مع تحذيرات من تقلبات جوية مفاجئة قد تصاحب فترات الصباح الباكر والليل.

وفي هذا السياق، أعلنت محافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدنها الخمس، وهي الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس وبلاط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات هيئة الأرصاد الجوية، التي حذّرت من نشاط محتمل للرياح وانخفاض أكبر في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

ووفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس شديد البرودة خلال فترات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما تتكوّن شبورة مائية في الفترة من الثالثة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

كما أشارت الهيئة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من حلايب وشلاتين، إلى جانب ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

ومن جانبه، وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رؤساء المراكز بضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، خاصة مرفقي المياه والصرف الصحي، لرفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، والاستعداد لأي تجمعات محتملة، كما شدّد على أهمية التواجد الميداني المستمر على مدار 24 ساعة، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.

وسجّلت المحافظة اليوم درجات حرارة صغرى بلغت 5 درجات مئوية، وعظمى وصلت إلى 24 درجة، مع توقعات بانخفاضها خلال الساعات المقبلة. وتواصل الأجهزة التنفيذية متابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، لضمان سلامة المواطنين، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، ضمن خطة شاملة للتعامل مع تقلبات الطقس خلال فصل الشتاء.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد سماء الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

اصدار جديد

إصدار جديد من تطبيق الأعمال يضم ميزة إدارة الفروع والشركات لتطوير منظومة الرواتب

جهاز بلاي ستيشن 6 محمول جديد

بمواصفات مذهلة.. إليك أفضل بلايستيشن قادم في 2026

هاتفي جالاكسي A37 وجالاكسي A57

بكاميرا جبارة .. سامسونج تغزة الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد