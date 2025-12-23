غيوم كثيفة تسيطر على سماء الوادي الجديد ورفع درجة الاستعداد بالمحافظة

شهد سماء محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، تكثفًا ملحوظًا في السحب والغيوم التي غطّت معظم المراكز الإدارية بالمحافظة، تزامنًا مع انخفاض واضح في درجات الحرارة، وذلك في إطار حالة من عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة من العام.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، لا سيما في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية الطويلة التي تربط بين الواحات، مع تحذيرات من تقلبات جوية مفاجئة قد تصاحب فترات الصباح الباكر والليل.

وفي هذا السياق، أعلنت محافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدنها الخمس، وهي الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس وبلاط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات هيئة الأرصاد الجوية، التي حذّرت من نشاط محتمل للرياح وانخفاض أكبر في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

ووفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس شديد البرودة خلال فترات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما تتكوّن شبورة مائية في الفترة من الثالثة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

كما أشارت الهيئة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من حلايب وشلاتين، إلى جانب ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

ومن جانبه، وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رؤساء المراكز بضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، خاصة مرفقي المياه والصرف الصحي، لرفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، والاستعداد لأي تجمعات محتملة، كما شدّد على أهمية التواجد الميداني المستمر على مدار 24 ساعة، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.

وسجّلت المحافظة اليوم درجات حرارة صغرى بلغت 5 درجات مئوية، وعظمى وصلت إلى 24 درجة، مع توقعات بانخفاضها خلال الساعات المقبلة. وتواصل الأجهزة التنفيذية متابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، لضمان سلامة المواطنين، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، ضمن خطة شاملة للتعامل مع تقلبات الطقس خلال فصل الشتاء.