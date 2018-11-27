محمد فايز: مصر تلعب دورا مهما فى استقرار ليبيا

قال الدكتور محمد فايز فرحات ، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدولة تقوم بدور هام للغاية، للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا .



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية" عزة مصطفى " ، ببرنامج " صالة التحرير" ، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، أن المخاطر التي تحدث بالدول العربية ، لها تأثير على الأمن القومي المصري ، موضحا أنه لابد من وجود بنية إقليمية للحفاظ على المشروعات التي تحدث الآن.



وأكد أنه من مصلحة مصر إقامة دولة قوية في ليبيا ، موضحا أن المخاطر التي تحدث داخل الدول المجاورة تؤثر على الأمن المصري .

