كبير مهندسي السفينة أمان يكشف تفاصيل رحلتها من الصين إلى قناة السويس.. صور

وصلت السفينة أمان أحدث الوحدات البحرية لأسطول هيئة قناة السويس، المجري الملاحي بالسويس، لتصل لترسانة التمساح بالإسماعيلية صباح باكر ضمن قافلة الجنوب، قادمة من الصين تحت قيادة طاقم مصري كامل.



صدي البلد تواصل مع المهندس إسلام عمار كبير مهندسي السفينة أمان، والذي عبر عن فخره باختياره لاستلام السفينة أحمد فاضل والسفينة أمان، قائلا: "فخور بتمثيلي مصر فى الخارج وتحملت المسئولية كاملة ما بين استلام المعدات والتجارب وتجهيزات السفينة لتكون السفينة مواكبة لأحدث السفن العالمية".



وأضاف كبير مهندسي أمان: "السفينة أحدث السفن المنضمة حديثا لشركة scm التابعة للنشاط المشترك بين شركة التمساح لبناء السفن برئاسة المهندس رضا السنجابي وشركة القناة لرباط وأنوار السفن برئاسة السيد المهندس يحيى عوض والمنتظر أن تنضم السفينة لخدمة شركة بترول بلاعيم بعد وصولها وإنهاء الإجراءات".



وتابع: "بعد مجهود استمر 4 أشهر تم الإبحار من الصين لمصر دخلت السفينة AMAN المياه الإقليمية المصرية، وكذلك تحمل مشقة السفر والإبحار فى ظروف جوية سيئة جدا من الصين لمصر".



وتعد هذه السفينة نواة شراكة جديدة بين شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة للرباط والأنوار التابعين لهيئة قناة السويس.



وحصل الموقع علي صور لغرفة التحكم بالسفينة وصورا تنشر عنها للمرة الأولى.



وقالت المهندسة المهندسة دعاء طه، مدير مشروع تشغيل الوحدة أمان، لصدى البلد، بشأن المواصفات الفنية للسفينة، يبلغ طولها الكلي 85 مترا، بعمق 8 أمتار، تحميل 7.5 طن/ مترمربع، ومساحة السطح تصل لـ735 مترا مربعا، والسرعة لـ 12.5 عقدة، بعرض 22 مترا وغاطس 6.3 متر، حمولة 735 طنا، وفتحة غطس 8 أمتار * 8 أمتار .



وعن سعة التنكات والتحميل، تقول المهندسة دعاء إن تنكات الوقود تبلغ 1150 مترا مكعبا، وتنكات المياه 750 مترا مكعبا وتنكات الاتزان 280 مترا مكعبا وتنكات الحفر 1750 مترا مكعبا وتنكات MUD 415 مترا مكعبا، وتنكات المياه 750 مترا مكعبا وتنكات الاتزان 280 مترا مكعبا وتنكات CEMENT 415 مترا مكعبا.



وتابعت: تشمل معدات سطح السفينة أمان، ونش رئيسي بقدرة 80 طنا @25 مترا، ونش شد 2*10 أطنان، ونش خدمة 3 أطنان @ 14 مترا، اوناش تثبيت رباعية 4*40 طنا".



وأضافت: مدير مشروع تشغيل السفينة أمان، أن الماكينات الرئيسية ومولدات الطاقة، تتضمن 2 ماكينة قدرة 3000 حصان، 2 رفاص طراز AZIMuTH NIIGATA، و3 مولدات رئيسية قدرة 800 كيلو طراز CAT".