أحمد موسى: الزمالك ركب الدوري.. والأهلي منحوس .. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على خسارة الأهلي من المقاولون العرب في منافسات بطولة الدوري، قائلًا :" أول مرة في حياتي أشوف الأهلي بهذا المستوى السيئ، والأهلي لعب بلا بروح وهناك 5 لاعبين فقط يستحقون قميص الأهلي، واللي مش قدر مسؤولية الدفاع عن أكبر نادي بالمنطقة مع السلامة".



وأضاف" موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" ايه النحس ده، ادبحوا عجلين ثلاثة يمكن ربنا يكرم، والأهلي طوال تاريخه لا يتأثر بالغيابات والإصابات ولابد أن يتخذ مجلس الإدارة موقفا قويا لمواجهة الأزمة".



وتابع:" الزمالك لديه فريق محترم و أستمتع بمشاهدتهم، أين الأهلي من الزمالك اللي ركب الدوري وأصبح يتمتع بالروح التي كان يتميز بها الأهلي".



وطالب موسى مجلس الإدارة بالتدخل السريع لحل الأزمة، قائلاَ:" آخرنا المباراة القادمة، ولن نتحمل كثيرا، واللي مش أد قميص الأهلي يرحل".

