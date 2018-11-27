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أحمد موسى: الزمالك ركب الدوري.. والأهلي منحوس .. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:39 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على خسارة الأهلي من المقاولون العرب في منافسات بطولة الدوري، قائلًا :" أول مرة في حياتي أشوف الأهلي بهذا المستوى السيئ، والأهلي لعب بلا بروح وهناك 5 لاعبين فقط يستحقون قميص الأهلي، واللي مش قدر مسؤولية الدفاع عن أكبر نادي بالمنطقة مع السلامة".

وأضاف" موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" ايه النحس ده، ادبحوا عجلين ثلاثة يمكن ربنا يكرم، والأهلي طوال تاريخه لا يتأثر بالغيابات والإصابات ولابد أن يتخذ مجلس الإدارة موقفا قويا لمواجهة الأزمة".

وتابع:" الزمالك لديه فريق محترم و أستمتع بمشاهدتهم، أين الأهلي من الزمالك اللي ركب الدوري وأصبح يتمتع بالروح التي كان يتميز بها الأهلي".

وطالب موسى مجلس الإدارة بالتدخل السريع لحل الأزمة، قائلاَ:" آخرنا المباراة القادمة، ولن نتحمل كثيرا، واللي مش أد قميص الأهلي يرحل".
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