إصابة أمين شرطة بطلق ناري في مطاردة الحوت مسجل خطر وتاجر مخدرات بزفتي

أصيب أمين شرطة بطلق ناري فى مطاردة خلال حملة أمنية مكبرة مدعومة بدوريات ومدرعات شرطيه لمطاردة "الحوت " مسجل شقي خطر أحد أباطرة الإجرام في تجارة المواد المخدرة بطريق "زفتي – بنها " أمام كمين تفهنا العزب وتم نقله مصابا إلى طوارئ مستشفي زفتي العام لإسعافه.





تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بإصابة "محمد السمري " أمين شرطة من قوه مباحث مركز زفتي بطلق ناري أثناء مطاردة وحملة أمنية لضبط "عوض كريم " عاطل مسجل شقي خطر وشهرته الحوت أحد أباطرة تجارة المواد المخدرة.



