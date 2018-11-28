إصابة أمين شرطة بطلق ناري في مطاردة الحوت مسجل خطر وتاجر مخدرات بزفتي

أصيب أمين شرطة بطلق ناري فى مطاردة خلال حملة أمنية مكبرة مدعومة بدوريات ومدرعات شرطيه لمطاردة "الحوت " مسجل شقي خطر أحد أباطرة الإجرام في تجارة المواد المخدرة بطريق "زفتي – بنها " أمام كمين تفهنا العزب وتم نقله مصابا إلى طوارئ مستشفي زفتي العام لإسعافه.
تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بإصابة "محمد السمري " أمين شرطة من قوه مباحث مركز زفتي بطلق ناري أثناء مطاردة وحملة أمنية لضبط "عوض كريم " عاطل مسجل شقي خطر وشهرته الحوت أحد أباطرة تجارة المواد المخدرة.
وباشرت القيادات الأمنية تحت قيادة والرائد أحمد خيري جعيصه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة تطورات الحادث وتم نقل أمين الشرطة المصاب إلى طوارىء مستشفي زفتي العام لإسعافه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة والتى أمرت بسرعة ضبط المتهم الهارب وتسليمه للعدالة.