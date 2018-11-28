ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

صورة لـ أسدين يضحكان تجتاح الإنترنت

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
كريم جمال
سجلت كاميرا مصممة الملابس روز فليمنج البالغة من العمر 49 عامًا، أثناء أول رحلة سفاري لها في كينيا كان أمرا غير عادي، حيث نجحت في التقاط صورة لأسدين اثنين في محمية ماساي مارا في كينيا.

وبحسب سكاى نيوز، ظهرت مجموعة من اللبؤات في ذلك الصباح المشمس، بحسب ما ذكر موقع "ميل إون لاين" على الإنترنت، غير أن ملامح وجهيهما بدت وكأنهما تبادلا نكتة خاصة وأخذا يضحكان عليها.

وقالت فليمنج "لقد بدا الأمر رائعا للغاية.. لم أر مثل هذا السلوك من قبل ولا حتى على قناة ناشونال جيوجرافيك.. لقد كنا نشاهد الأسدين وهما يمارسان هذا السلوك لأكثر من ساعة".
صورة لـ أسدين يضحكان تجتاح الإنترنت
loading...

ترشيحاتنا

علاء عبدالغني: توقعت الفوز على الأهلي وفاجأنا الأحمر بهذا التغيير.. فيديو

شاهد.. لقطة مؤثرة لـ طه إسماعيل حزنًا على النادي الأهلي

حكم ترك مسح الأذن أثناء الوضوء لوجود سماعة بها

الترجي يستضيف النجم الساحلي في مواجهة نارية بالدوري التونسي.. اليوم

خلال معرض الاتصالات.. تحالفات جديدة بين شركات الدفع الإلكتروني

حكم التسبيح أثناء مشاهدة التلفاز

الحكم من أول جلسة.. كيف ينساق الأهالي وراء وهم البشعة؟

وكيل الأزهر: أكل لحم القطط والكلاب حرام.. والإفتاء به فتنة

اغتصاب الأطفال والقاصرات.. فضيحة جديدة لحفيد البنا طارق رمضان

التعليم: حظر تدريس أي خرائط غير رسمية بالمدارس

طلب إحاطة لوزير البترول عن الاستفادة من هبوط سعر البرميل

دينا الشربيني تظهر بدبلة الزواج للمرة الأولى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم..فيديو
الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا.. فيديو
أبو موسى: قرار تحرير سعر الصرف حمى مصر من مشاكل كثيرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟