صورة لـ أسدين يضحكان تجتاح الإنترنت

سجلت كاميرا مصممة الملابس روز فليمنج البالغة من العمر 49 عامًا، أثناء أول رحلة سفاري لها في كينيا كان أمرا غير عادي، حيث نجحت في التقاط صورة لأسدين اثنين في محمية ماساي مارا في كينيا.



وبحسب سكاى نيوز، ظهرت مجموعة من اللبؤات في ذلك الصباح المشمس، بحسب ما ذكر موقع "ميل إون لاين" على الإنترنت، غير أن ملامح وجهيهما بدت وكأنهما تبادلا نكتة خاصة وأخذا يضحكان عليها.



وقالت فليمنج "لقد بدا الأمر رائعا للغاية.. لم أر مثل هذا السلوك من قبل ولا حتى على قناة ناشونال جيوجرافيك.. لقد كنا نشاهد الأسدين وهما يمارسان هذا السلوك لأكثر من ساعة".