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ديني

حكم عمل جلسات تنفس صناعى حال الصيام

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:21 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرضى الذين يحتاجون الى غاز الأكسجين حال صيامهم إذا كان به رذاذ فيكون مفطرًا ولا يصح الصيام به. 

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال «هل يصح الصيام مع عمل جلسات تنفس صناعى؟»، أنه طالما أن هذا البخار يحتوي على رذاذ أدوية، ويصل إلى الحلق، فإنه مفطر، ويجب على المريض القضاء لما أفطره من أيام رمضان عند التمكن من ذلك لقول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ }. 

وأشار الى أن بخاخ الربو سواء أكان هوائيا أو رذاذ يفطر لأن الهواء محمل بمواد دوائية قد لا يدركها الإنسان ولكنها موجودة.
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