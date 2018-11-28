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متحدث الشركة القابضة لمياه الشرب يطالب بترشيد الاستهلاك.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال اللواء حسن عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن المركز الإعلامى يرد على جميع الشكاوى، موضحا ان العاملين بالشركة يعملون على مدار 24 ساعة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاعة على قناة "صدى البلد، أنه يقوم بالرد على جميع بنفسه بمتابعة جميع الشكاوى، أن المركز يتلقى شكاوى كثيرة فيما يخص قطع المياه ومشكلة جودة المياه ولا توجد شكاوى كثيرة بسبب الصرف الصحى، وأكد أن هناك طلبات ايضا بالحصول على عدادات مياه مؤكدًا أن العدادات متوفرة.

وأشار إلى أن الدولة قامت بعمل طفرة فى مشروعات المياه والصرف الصحى، على الرغم من الزيادة السكانية، وكشف أن هناك 25 مليون متر مكعب من المياه ينتج يوميًا .

وطالب من المواطنين بترشيد استهلاك المياه، وكشف ان المواطن المصري يعتبر المواطن الأعلى استخدامًا للمياه على مستوى العالم.
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