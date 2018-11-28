ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

ما هي آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج ؟

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:20 م
صدى البلد
محمد صبيح
بعد قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم الأربعاء - 25 نوفمبر 2018 - بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب الجديدة للخارج بنهاية يوم الثلاثاء - 4 ديسمبر 2018 - على أن يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك".

يستعرض صدى البلد، آلية البنك المركزي المصري لتحويل أموال المستثمرين الأجانب المقرر إنهاء التعامل بها مع الاستثمارات الأجنبية الجديدة بنهاية، الثلاثاء - 4 ديسمبر 2018.

كان محافظ البنك المركزي هشام رامز، قرر إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين، الخميس - 14 مارس 2018 - وصندوق الاستثمارات الأجنبية، في محاولة لإعادة الثقة في السوق المصرية، وبث رسالة طمأنينة لدى المستثمرين الأجانب.

وقرر رامز توسيع نطاق تغطية آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، بحيث تشمل أذون وسندات الخزانة، بجانب الأسهم المسجلة بالبورصة، بما يزيد من فاعليتها، وفرص نجاحها.

وقال البنك المركزي في بيان على آنذاك، إن تفعيل هذه الآلية يعد ضمانة فعالة وناجزة في تيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم، عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم فى البورصة، ما يدعم الثقة في الاستثمار بسوق الأوراق المالية، ويمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية.

وتنطبق الآلية على تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم المدرجة بالبورصة، وسندات وأذون الخزانة.

ويقوم المركزي ببيع النقد الأجنبي للبنوك أمناء الحفظ، وفقا لسعر بيع البنك المركزي المعلن، مضافا إليه هامش ربح، مقابل خصم المعادل بالجنيه لتلك المبالغ من حساب البنك أمين الحفظ لدى المركزي في تاريخ الاستحقاق، دون حصول البنك على أي عمولة.

وتقوم البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ عند شراء مبالغ النقد الأجنبي المشار إليها من المستثمر الأجنبي، بتطبيق سعر شراء البنك المركزي، مخصوما منه قرشا واحدا عمولة.
loading...

ترشيحاتنا

بالأسماء.. الصفقات السوبر تعمق جراح الأهلى فى الميركاتو الشتوى

نجم الأهلي: الدوري في الملعب وعلى اللاعبين استعادة روح الفانلة الحمراء

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

عقوبات أمريكية جديدة على إيران

عصام الحضري يكشف مصيره من الاعتزال بعد أزمة الإسماعيلي

بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة للشرطة في بني سويف

اتصالات البرلمان: تواصلنا مع الجهاز القومي لـ حذف لعبة bupg

بالأسماء..10 نجوم مهددون بالطرد من الأهلى بينهم 3 زملكاوية

رسالة من زوجة مصري محكوم عليه بالإعدام في السعودية لتدخل السلطات لإنقاذه.. فيديو

نجم الأهلي يفتح النار: كارتيرون ضعيف وكوليبالى مكسح

طه إسماعيل ليس الأول.. نجوم بكوا بعد هزائم الأهلي

الخطايا العشر لمجلس الخطيب في الأهلي.. وأسباب الانهيار الكبير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

فيديو

مكرم محمد أحمد: قطر حملت على عاتقها مهمة إسقاط الدول العربية.. فيديو
بيراميدز يهزم النجوم بهدفين ويطارد الزمالك على صدارة الدورى.. فيديو
محمد شيحة: عصام الحضري لم يعتزل كرة القدم .. فيديو
أحمد موسى: ثمن التنمية والنهضة غالٍ ولابد أن نتحمل من أجل مصر..فيديو
صاروخ دونجا يمنح بيراميدز التقدم على النجوم في الدوري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟