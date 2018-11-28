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مدير معرض ايدكس يكشف عدد الشركات المشاركة.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:22 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال حسن بكر مدير معرض ايدكس بمصر، إن معرض edex -2018 هو معرض للمُعدات والصناعات العسكرية، موضحا أن المعرض سيكون به كل شيء يخص التسليح العسكرى.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج «على مسئوليتى» المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن ما يتم فى مصر يحدث للمرة الأولى.

وأشار إلى أن المعرض حاصل على صدى عال من معظم الشركات العالمية، وكشف أن هناك أكثر من 375 شركة مشاركة فى المعرض.

وتابع أن معرض ايدكس يعكس مكانة مصر بين دول العالم.
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