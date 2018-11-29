توتر بشرق المتوسط بسبب أطماع تركيا في غاز قبرص

ارتفع الاحتقان في شرق البحر المتوسط، بعد تبني تركيا لهجة رافضة لمشروعات التنقيب عن الغاز والنفط التي تجريها قبرص، في الوقت الذي تثار تساؤلات حول أطماع تركية للاستحواذ على موارد طبيعية للجزيرة القبرصية.





وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، فإن شرق المتوسط يشهد احتقانًا مع توتر تركي إيراني عقب احتجاج أنقرة على مشروعات تنقيب تنفذها اليونان وقبرص.





ونقلت الشبكة عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وصفه لأعمال التنقيب من الجانب اليوناني بالمتهورة، والمدعومة من الدول الأوروبية.





وتأتي هذه التصريحات التركية مع تقديم شركتي "إيني" و"توتال" الفرنسية عرضا للدخول في مناقصة للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص.



