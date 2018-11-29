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اقتصاد

اسعار العملات اليوم

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:23 ص
صدى البلد
علياء فوزى
استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الخميس، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، وسجل سعر الدولار 17.8624 جنيه للشراء و17.9564 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 20.1595 جنيه للشراء و20.2674 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني سجل نحو 22.8460 جنيه للشراء و22.9680 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.8802 جنيه للشراء و15.7734 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.8604 جنيه للشراء      و15.7734 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.7575 جنيه للشراء، و4.7843 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيه للشراء، و59.1770 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيه للشراء و4.8854 جنيه للبيع.
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