محامي جنوب الجيزة تستنكر التشكيك في إنجازات المجلس

أصدرت نقابة محامي جنوب الجيزة بيانًا استنكرت فيه خروج بيان مشبوه الهدف والغاية، يشكك فيما حققه مجلس النقابة العامة من إنجازات ملموسة على صعيد تنقية جداول النقابة، وكذلك فيما يسعى إليه المجلس، في إشارة إلى مشروع المستشفيات والمول التجاري.



وأكد مجلس نقابة محامي الجيزة أن الهدف المنشود من هذا البيان، خاصة في هذا الوقت، هو تحقيق مصالح خاصة، ومنافع ذاتية، تتمثل في تحقيق شعبية زائفة بين أوساط المحامين بسبب قرب الانتخابات، وبمناسبة قرب انتهاء الدورة الحالية.



كما تبرأ المجلس من البيان الذي وقعه نقيب 6 أكتوبر، داعيًا إلى التظاهر ضد نقيب المحامين، مشيرًا إلى أن ما أقدم عليه النقيب لا يمثل إلا شخصه.



كان عضوا مجلس نقابة المحامين و7 نقباء فرعيين، منهم نقيب السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى عدد من رموز المعارضة لسياسة سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، قد أصدرو، بيانًا يدعو فيه المحامين لتنظيم وقفة احتجاجية ضد سياسات النقيب وفقًا لما أعلنوه، للمطالبة بإلغاء قرض النقابة المقدر بـ170 مليون يورو والخاص ببناء مول و3 مستشفيات خاصة للمحامين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى رفض تعديلات قانون المحاماة.