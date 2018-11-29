طارق شوقي يكشف عن محافظات المرحلة الأولى لفحص فيروس سي لطلاب الثانوية..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المرحلة الأولى للخطة الخاصة بالمسح الطبي لفحص فيروس سي لطلاب المرحلة الثانوية داخل المدارس، سوف تبدأ مطلع الأسبوع المقبل.





وتابع "شوقي" خلال كلمته بلمؤتمر الصحفي لوزارة الصحة للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من مبادرة 100 مليون صحة، أن المرحلة سالفة الذكر سوف تغطي بدورها 9 محافظات، جنوب سيناء، مطروح، الأسكندرية، بورسعيد، البحيرة، دمياط، القليوبية، الفيوم، وأسيوط، على أن تستمر 3 أشهر.





وأردف "شوقي" أن تلك المرحلة تستهدف مليون و250 ألف طالب، على مستوى كافة مدارس المحافظات، مشيرًا إلى أن الكشف سوف يشمل الثانوي العام والأزهري والفني.



