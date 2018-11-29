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محافظات

تعرف على خريطة القوافل الطبية بالقليوبية خلال ديسمبر

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:24 م
تعرف على خريطة القوافل
تعرف على خريطة القوافل الطبية بالقليوبية خلال ديسمبر
إبراهيم الهوارى
تواصل مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تنظيم القوافل الطبية، التى تجوب قرى المحافظة للكشف على المواطنين وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إنه سوف يتم تنظيم 6 قوافل طبية شاملة خلال شهر ديسمبر المقبل لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار الطباخ إلى أن توزيعات القوافل الطبية على المحافظة جاءت على النحو التالى: قافلة طبية بقرية شبرا شهاب التابعة بمركز القناطر الخيرية يومى 1 -2 ديسمبر المقبل وقرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر يومى 8-9 ديسمبر المقبل، وقرية الشيخة سالمة التابعة لمركز شبين القناطر يومى 11، 12 ديسمبر المقبل، وقرية كفر الصهبي التابعة لمركز شبين القناطر يومى 15، 16 ديسمبر المقبل.

وأضاف وكيل صحة القليوبية أن القوافل الطبية تواصل نشاطها بقرية زاوية بلتان التابع لمركز طوخ يومى 22- 23 ديسمبر كما تختتم المديرية القوافل لشهر ديسمبر بقافلة لقرية كفر الحوالة التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية يومى 29، 30 من نفس الشهر.
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