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مرأة

نور تتألق بفستان رمادي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:22 م
نور
نور
رشا عوني
بدأت منذ قليل فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين بدار الأوبرا المصرية، بحضور نجوم الفن، والذي بدأت فعالياته منذ عشرة أيام ضمت فعاليات مختلفة وعروض خاصة لأفلام وأعمال فنية مميزة.

وتألقت النجمة اللبنانية نور بإطلالة أنيقة ورقيقة على السجادة الحمراء، حيث اختارت نور فستان رمادي من قماش التل، مزين بالفصوص اللامعة أسفل الصدر، منحها إطلالة بسيطة وأنيقة وزادتها جمالًا.
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